Пермь, , 10:37 — REGNUM В Пермском крае из-за обрушения наледи с кровли многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Чистка крыш от снега и льда Дарья Драй © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел в посёлке Звездный 22 марта. Ледяная масса, скопившаяся на крыше здания, упала на проходящего возле дома по тротуару 70-летнего мужчину. Он был госпитализирован.

В рамках доследственной проверки опрошены очевидцы происшествия. Следователи истребовали документацию в управляющей компании, оказывающей услуги по содержанию и текущему ремонту жилого дома. По результатам проверки примут процессуальное решение.