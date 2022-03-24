Канберра, 24 марта 2022, 10:58 — REGNUM 23 февраля высокопоставленный федеральный деятель Лейбористской партии Австралии Уэйн Свон выступил в защиту решения лидера оппозиции Энтони Альбаниза не проводить расследование обвинений в травле покойной сенаторши Кимберли Китчинг. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Ted86

Свон, который занимает пост главы Лейбористской партии Австралии, заявил, что у лейбористов есть специальные процедуры для рассмотрения любых обвинений в издевательствах или домогательствах. Однако он подчеркнул, что перед своей кончиной Китчинг не подавала никаких официальных жалоб.

«Жалоба не подавалась, а если бы она была подана, то было бы проведено серьезное расследование, вероятно, каким-нибудь отставным комиссаром, высокопоставленным адвокатом или кем-то в этом роде», — заяви Свон в эфире Nine News.

Напомним, что после смерти сенатора Китчинг в австралийской прессе появились слухи о том, что она якобы жаловалась на систематические издевательства со стороны своих коллег по партии.