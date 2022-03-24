Канберра, 24 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. 23 февраля высокопоставленный федеральный деятель Лейбористской партии Австралии Уэйн Свон выступил в защиту решения лидера оппозиции Энтони Альбаниза не проводить расследование обвинений в травле покойной сенаторши Кимберли Китчинг. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Свон, который занимает пост главы Лейбористской партии Австралии, заявил, что у лейбористов есть специальные процедуры для рассмотрения любых обвинений в издевательствах или домогательствах. Однако он подчеркнул, что перед своей кончиной Китчинг не подавала никаких официальных жалоб.

«Жалоба не подавалась, а если бы она была подана, то было бы проведено серьезное расследование, вероятно, каким-нибудь отставным комиссаром, высокопоставленным адвокатом или кем-то в этом роде», — заяви Свон в эфире Nine News.

Напомним, что после смерти сенатора Китчинг в австралийской прессе появились слухи о том, что она якобы жаловалась на систематические издевательства со стороны своих коллег по партии.