Тюмень, , 10:36 — REGNUM В Тюменской области столкнули два большегруза. Один из водителей погиб, сообщается в телеграм-канале УГИБДД по Тюменской области.

На месте происшествия Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трагедия произошла утром 24 марта. Два грузовика столкнулись на 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган— Омск в Ишимском районе.

Один водитель сгорел в фуре, второй получил травмы. На данный момент движение по федеральной трассе ограничено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 24 марта столкнулись два автомобиля такси, погибла пассажирка.

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