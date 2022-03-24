Москва, , 10:36 — REGNUM Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) активно рассматривают возможность присвоить Армении и Азербайджану статус наблюдателя. Об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин в интервью, опубликованном 24 марта ТАСС.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом отношении я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точное время», — сказал Мин.

Он отметил, что при рассмотрении вопрос нужно учитывать отношения между Баку и Ереваном. Для ШОС важно, чтобы в организацию не вносили противоречий.

Стоит отметить, что между Арменией и Азербайджаном снова начала нарастать напряжённость. Ереван обвиняет Баку в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона заявляет о непричастности к этой проблеме.

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