Москва, 24 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) активно рассматривают возможность присвоить Армении и Азербайджану статус наблюдателя. Об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин в интервью, опубликованном 24 марта ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«В этом отношении я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точное время», — сказал Мин.

Он отметил, что при рассмотрении вопрос нужно учитывать отношения между Баку и Ереваном. Для ШОС важно, чтобы в организацию не вносили противоречий.

Стоит отметить, что между Арменией и Азербайджаном снова начала нарастать напряжённость. Ереван обвиняет Баку в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона заявляет о непричастности к этой проблеме.