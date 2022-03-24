Благовещенск, , 10:41 — REGNUM Необходимо уходить от политических разногласий и бюрократии, а также научиться максимально быстро принимать решения. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе правительства региона.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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Меры должны осуществляться «единым фронтом» и быть направлены на благополучие людей, подчеркнул он. Этот кризис отличается от трудностей, с которыми экономика столкнулась в пандемию, потому поддержка должна быть эффективной и рассчитанной на долгий срок, отметил глава региона.

«Мы должны понимать четко, какие меры поддержки будут оказаны амурчанам. Если есть какие-то дополнительные вопросы и предложения со стороны депутатов, мы готовы их выслушать и проанализировать. На каждом заседании Законодательного собрания присутствует моя команда», — сказал также Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Помощь будет финансовой, налоговой и организационной.