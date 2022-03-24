Канберра, 24 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 24 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами, заявил о своем несогласии с участием президента России Владимира Путина на встрече G20 на Бали (Индонезия) в конце этого года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Заявления Моррисона прозвучали после того, как в Кремле сообщили, что Путин намерен принять участие в саммите мировых лидеров, организованном правительством Индонезии.

По его словам, президента России не следует допускать на мероприятие после начала спецоперации РФ на территории Украины. Он также подчеркнул, что провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо и призвал его не допускать участие Путина в саммите G20.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.