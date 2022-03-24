Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM Paramount Plus опубликовал трейлер сериала «Предложение» с Майлзом Теллером в главной роли. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 23 марта.

«Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972 Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США

Сериал расскажет об «экстраординарном» опыте продюсера Альберта С. Радди при создании фильма «Крестный отец». Помимо Теллера в проекте сыграли Мэттью Гуд, Джуно Темпл, Дэн Фоглер, Джованни Рибизи и многие другие. Пользователи Сети в комментариях положительно оценили актёрский состав шоу.

«Дэн Фоглер на роль Фрэнсиса Форда Копполы — такой неожиданный кастинг из-за того, что он комедийный актер, но, тем не менее, я уверен, что он отлично справится со своей ролью. Он даже похож на него, всегда восхищался комедийными актерами в серьезных ролях», — пишет Timothy Brakson.

«Кастинг здесь отличный, Дэн Фоглер, кажется, наслаждается собой и так хорошо играет», — считает HeikkiP.

«Какой актерский состав! Не могу дождаться, чтобы увидеть это. «Крёстный отец» входит в десятку лучших фильмов всех времён. Выглядит нереально», — поделилась Susan Sheehan.

Добавим, что премьера мини-сериала «Предложение» запланирована на 28 апреля 2022 года. Сезон будет состоять из десяти эпизодов.

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