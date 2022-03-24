Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Paramount Plus опубликовал трейлер сериала «Предложение» с Майлзом Теллером в главной роли. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 23 марта.

Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972

Сериал расскажет об «экстраординарном» опыте продюсера Альберта С. Радди при создании фильма «Крестный отец». Помимо Теллера в проекте сыграли Мэттью Гуд, Джуно Темпл, Дэн Фоглер, Джованни Рибизи и многие другие. Пользователи Сети в комментариях положительно оценили актёрский состав шоу.

«Дэн Фоглер на роль Фрэнсиса Форда Копполы — такой неожиданный кастинг из-за того, что он комедийный актер, но, тем не менее, я уверен, что он отлично справится со своей ролью. Он даже похож на него, всегда восхищался комедийными актерами в серьезных ролях», — пишет Timothy Brakson.

«Кастинг здесь отличный, Дэн Фоглер, кажется, наслаждается собой и так хорошо играет», — считает HeikkiP.

«Какой актерский состав! Не могу дождаться, чтобы увидеть это. «Крёстный отец» входит в десятку лучших фильмов всех времён. Выглядит нереально», — поделилась Susan Sheehan.

Добавим, что премьера мини-сериала «Предложение» запланирована на 28 апреля 2022 года. Сезон будет состоять из десяти эпизодов.