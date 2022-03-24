Москва, , 10:34 — REGNUM В Минтруде не фиксируют массовых увольнений на рынке труда. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«На сегодняшний день ситуация на рынке труда пока стабильна. Увольнений мы не видим. Введена система мониторинга на базе Пенсионного фонда. Любая организация обязана на следующий день сообщить пенсионному фонду о факте кадрового события. При этом более 90 тысяч человек выведено в «простой». Их компаниям требуется время для перенастройки процессов», — сказал Котяков.

По его словам, все организации соблюдают все обязанности по отношению к работникам: «И здесь мы с Рострудом мониторим ситуацию».

Котяков также напомнил, что все центры занятости обязаны ставить граждан на учёт по их желанию.