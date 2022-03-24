Иркутск, 24 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Иркутске 26 марта состоится пресс-конференция на тему: «Развитие легального майнинга в РФ». Каксообщает сайт Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна РАКИБ, первую конференцию легальных майнеров России проводит РАКИБ в партнерстве с крупнейшим в Евразии оператором центров обработки данных BitRiver, при поддержке одного из ведущих поставщиков оборудования для майнинга в России и СНГ PromMiner.

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Цель конференции — способствовать институциональному развитию майнинга как инновационной легальной индустрии в России, а также популяризировать лучшие практики взаимодействия крупных операторов дата-центров и частных майнеров с местной властью для развития местной информационно-энергетической инфраструктуры, создания рабочих мест и привлечения инвестиций в цифровую экономику России.

Одним из ключевых вопросов станет эффективное использование электроэнергии.

По оценке РАКИБ и компании BitRiver, сейчас в России майнингом биткоина занимаются около 300 тыс. физических и юридических лиц. При этом совокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина в год составляет $1,5 млрд.

Среди приглашенных участников — замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков и глава комитета внутреннего инновационно-венчурного финансирования ТПП РФ Сергей Безделов.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

Вот уже и сами энергетики заявили о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением.

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