Москва, , 10:33 — REGNUM За прошедшую ночь 24 марта оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 60 военных объектов Украины. Об этом 24 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС РФ Mil.ru

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«Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, российскими средствами ПВО в районах населённых пунктов Старая Марковка и Харьков были уничтожены два украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 марта.