Брянск, 24 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Два человека госпитализированы, ещё одному оказана амбулаторная медицинская помощь после ДТП с автомобилем скорой помощи в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе региональной ГИБДД.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области ДТП с автомобилем скорой помощи

Mitsubishi Carisma и медицинская «ГАЗель» столкнулись 23 марта около 12:15 в 1-м переулке Депутатском. Со слов водителя автомобиля скорой помощи, он двигался с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом, выехал на пересечение улиц Академика Сахарова и Делегатской на полосу встречного движения на регулируемом перекрёстке на жёлтый сигнал светофора. Водитель иномарки утверждает, что выехал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП 68-летний пассажир скорой помощи, который лежал в салоне на каталке, госпитализирован с диагнозом перелом бедра. В больницу также направили 60-летнюю пассажирку «ГАЗели», у женщины закрытая черепно-мозговая травма и перелом глазницы. Ещё один пассажир скорой помощи, 27-летний мужчина с ушибами поясничного отдела позвоночника коленного сустава отпущен с назначением лечения.

«Кроме того, на месте ДТП установлены недостатки обустройства улично-дорожной сети в виде частичного износа линий горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, а так же отсутствуют осевые линии разметки по переулку Депутатскому. По указанным фактам составлены соответствующие акты», — добавили в Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, после столкновения медицинский автомобиль опрокинулся.