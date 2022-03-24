В ДТП со скорой в Брянске пострадали три человека, двое в больнице
Брянск, 24 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Два человека госпитализированы, ещё одному оказана амбулаторная медицинская помощь после ДТП с автомобилем скорой помощи в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе региональной ГИБДД.
Mitsubishi Carisma и медицинская «ГАЗель» столкнулись 23 марта около 12:15 в 1-м переулке Депутатском. Со слов водителя автомобиля скорой помощи, он двигался с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом, выехал на пересечение улиц Академика Сахарова и Делегатской на полосу встречного движения на регулируемом перекрёстке на жёлтый сигнал светофора. Водитель иномарки утверждает, что выехал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора.
В результате ДТП 68-летний пассажир скорой помощи, который лежал в салоне на каталке, госпитализирован с диагнозом перелом бедра. В больницу также направили 60-летнюю пассажирку «ГАЗели», у женщины закрытая черепно-мозговая травма и перелом глазницы. Ещё один пассажир скорой помощи, 27-летний мужчина с ушибами поясничного отдела позвоночника коленного сустава отпущен с назначением лечения.
Как сообщало ИА REGNUM, после столкновения медицинский автомобиль опрокинулся.