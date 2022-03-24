Село Октябрьское, Челябинская область, , 10:33 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области осуждён житель Курганской области за попытку подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, в январе пьяный 55-летний мужчина был остановлен за рулём автомобиля. Он предложил 15 тыс. рублей остановившим его сотрудникам. В итоге он положил деньги между сиденьями в служебном автомобиле.

Суд назначил ему два года условно с таким же испытательным сроком. А деньги конфискованы в доход государства.