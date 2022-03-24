Донецк, 24 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 10:02 из Марьинки, частично контролируемой украинскими войсками, было выпущено восемь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли несколько населённых пунктах в ДНР.