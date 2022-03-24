Москва, 24 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Владельцам избыточных торговых центров в РФ стоит задуматься об изменении концепции их работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал призывы предоставить торговым центрам отсрочки по налогам и кредитам, так как в настоящее время ТЦ переживают трудные времена.

Торговый центр

«Владельцы торговых центров пытаются выторговать себе поблажки, хотя не являются социально или системно значимыми предприятиями, — сказал Ануреев. — В крупных городах, особенно в Москве и Петербурге, наблюдался избыток торговых площадей даже в сытые годы перед пандемией. К тому же подавляющее большинство крупных торговых центров принадлежат офшорам из числа недружественных стран и выводили свою прибыль за рубеж с использованием схем минимизации налогов. Желающим убедиться в преувеличенности проблемы бегства арендаторов можно посоветовать посетить некоторые московские ТЦ, которые считаются вполне успешными и которые покинуло не больше 5% арендаторов».

Как подчеркнул Ануреев, в политической повестке сейчас помощь реально нуждающимся семьям с детьми, а не олигархам среднего размера.

«Бюджет не может помогать всем — это просто разгонит инфляцию и фактически переложит помощь владельцам торговых центров на рядовых пенсионеров и бюджетников, — сказал Ануреев. — Если среди рядовых работников магазинов в торговых центрах есть нуждающиеся с детьми, они получат адресную поддержку государства. Владельцам же избыточных торговых центров следует быстро думать об изменении концепций работы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге на 14% снизился трафик в торговых центрах.