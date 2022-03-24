Уфа, , 10:32 — REGNUM Завод по производству высокотехнологичного радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования в Уфе способен решить вопрос с импортозамещением оборудования. Об этом 24 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Работа Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«До сих пор телекоммуникационные сети отечественных операторов связи, предприятий и ведомств работали на базе зарубежного оборудования. Поэтому вопрос импортозамещения в этой сфере стоит остро. Уфимское предприятие способно эту задачу решить», — заверил глава региона.

Он также пояснил, что оборудование, которое производят на заводе, хорошо знают в России и используют для обеспечения связи Крымского моста, в МЧС и силовых структурах, на нефтеносных шельфах в Арктике, в войсках связи Вооруженных сил России и на кораблях ВМФ.

Хабиров отметил, что сейчас на заводе разрабатывают современные системы и изделия, которые позволят заменить элементы телекоммуникационных сетей страны, ранее доставляемые из-за границы.

«Мы видим, как то, что поначалу казалось трудностями, оборачивается для наших предприятий шансом занять освободившуюся нишу. А мы, в свою очередь, обязательно окажем необходимую поддержку», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии завод по производству комплектующих расширяет производство.