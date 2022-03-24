Канберра, , 10:33 — REGNUM В настоящее время организация National Seniors Australia, представляющая интересы пожилых людей, настаивает на изменении пенсионных правил, которые позволили бы пожилым австралийцам продолжать работать и получать достойную зарплату, чтобы заполнить рекордное количество вакансий, появившееся в Австралии за последнее время экономического роста. Об этом 24 марта сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии (сс) Der Angemeldete

В настоящее время австралийцы, получающие пенсию, могут рассчитывать только на минимальную зарплату, прежде чем их доход будет подвергнут серьезным вычетам, наряду с подоходным налогом.

Адвокат National Seniors Australia Ян Хеншке заявил в интервью Nine News, что пенсионеры должны иметь возможность работать, не подвергаясь фискальным ограничениям.

«Это уже опробовано в Новой Зеландии, и это работает … У них там 43% трудоустроенных лиц в возрасте 65—75 лет работают, а в Австралии у нас работает только 3% наших пенсионеров», — сказал Хеншке.