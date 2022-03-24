Симферополь, 24 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Два нерабочих праздничных дня, 25 апреля и 11 июля, установил в Республике Крым в 2022 году глава региона Сергей Аксёнов. Соответствующий указ размещён 24 марта на сайте правительства Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Объявить нерабочими праздничными днями: 25 апреля 2022 года в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 11 июля 2022 года — в связи с празднованием Курбан-байрама», — говорится в тексте указа.

Глава региона также поручил руководителю аппарата совета министров региона и руководителям исполнительных органов власти организовать дежурства сотрудников в указанные выходные дни.