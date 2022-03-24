Канберра, , 10:31 — REGNUM Более 30 лет житель Квинбейана, штат Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии), покупал лотерейные билеты Oz Lotto в надежде на солидный выигрыш. 22 марта 2022 года удача ему наконец улыбнулась, и он стал миллионером, выиграв более 5,5 миллионов долларов, передает телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

«Читаешь о людях, которые выигрывают крупные деньги, и думаешь: «Вау, это должно быть так здорово», но ты никогда не ожидаешь, что это произойдет с тобой по-настоящему», — сказал он в интервью The Lott.

Житель Квинбейана стал единственным победителем первого дивизиона в розыгрыше Oz Lotto 1466, и выиграл сумму в 5 543 173 доллара и 97 центов

В интервью The Lott мужчина сказал, что ему не терпится создать свою семью после обретения устойчивого финансового положения. Как и многие австралийцы, ставшие миллионерами таким образом, он подчеркнул, что продолжит ходить на работу несмотря ни на что.