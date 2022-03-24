Анкара, , 10:26 — REGNUM Американские истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot должны быть поставлены странами Запада Турции без каких-либо предварительных условий. Об этом 24 марта написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей статье для Wall Street Journal.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как указал Алтун, для Анкары членство в Евросоюзе — это стратегическая цель, а союз с НАТО — предмет гордости, и потому турецкая сторона хотела бы получить заслуженную поддержку со стороны западных стран.

«Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений… То, что Западу нужно сделать сегодня, это поставить в Турцию боевые самолеты F-35 и батареи Patriot без каких-либо предварительных условий», — отметил он в своей статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что идея поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 на Украину является нереалистичной.