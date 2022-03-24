Владикавказ, , 10:26 — REGNUM Доля продуктов питания, производимая в Северной Осетии, составляет всего 10% от необходимой потребности для обеспечения жителей региона. Остальные товары завозятся их других субъектов РФ, в том числе из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Московской областей. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщил министр экономического развития Заур Кучиев.

Цены Rotfront.su

По его словам, при этом дефицита продуктов питания в республике нет. Перебои с продукцией и повышение цен наблюдаются из-за искусственного ажиотажа. Как отметил Кучиев, цены подняли в первую очередь сами производители продуктов питания, при этом повышение торговых сетей и оптовиков — минимальные.

«Цены поднимают сами предприятия-производители. Наценки как оптового звена, так и розничного, на сегодня минимальные», — сказал министр.

Глава РСО-Алании Сергей Меняйло поручил найти выход из создавшейся ситуации, в том числе на перспективу уточнить, какие товары производят фермеры и предприниматели в регионе, и как помочь им развиваться, чтобы насытить рынок товарами собственного производства.

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