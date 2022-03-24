Канберра, , 10:29 — REGNUM Согласно данным нового отчета Бюро преступности, статистики и исследований Нового Южного Уэльса (BOCSAR), случаи домашнего насилия в штате увеличились после того, как часы работы алкогольных магазинов были продлены, что доказывает связь между увеличением потребляемого алкоголя и негативным климатом в семье. Об этом 24 марта сообщил телеканал Nine News.

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Бюро преступности, статистики и исследований Нового Южного Уэльса провело работу, чтобы оценить влияние продления возможности купить алкоголь с 2016 года, когда местные власти разрешили магазинам продавать алкоголь на вынос и доставлять его на дом до 23:00, что на час позже, чем было разрешено ранее.

В ходе исследования было установлено, что за 38 месяцев после начала действия новых правил уровень домашнего насилия в Новом Южном Уэльсе увеличивался на 0,4% каждый месяц. Это привело к дополнительным 1120 случаям домашнего насилия за три года.

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