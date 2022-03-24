Ярославль, 24 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле не состоялось сразу несколько процедур по закупке белой бумаги для офисных принтеров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Бумага

Так в конце марта не нашлось поставщика для поставки более 6 тысяч пачек бумаги для ГАУ Ярославской области «Многофункциональный центр», 400 пачек бумаги не смогла закупить «Административно-хозяйственная служба мэрии Ярославля», 342 пачки — территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля. Структуры мэрии пытались приобрести белую бумагу за 270−280 рублей, а МФЦ — за 375 рублей за пачку. При этом в ярославских магазинах данная бумага сейчас стоит по 600−800 рублей за упаковку.

Власти Ярославской области отмечают, что несостоявшийся конкурс не приведет к дефициту бумаги в региональных многофункциональных центрах.

«В настоящий момент все филиалы ГАУ ЯО «МФЦ» обеспечены бумагой. Закупочные процедуры будут проведены повторно. На сегодня имеется достаточный запас бумаги. Ряд процессов, где требуется бумага, оптимизирован, чтобы гарантировать бесперебойную работу центров», — заявила заместитель директора департамента информатизации и связи Ярославской области Наталья Емельянова.

Стоит заметить, что большинство областных структур провело закупку белой бумаги в конце 2021 года, то есть еще до значительного повышения цен. Как правило, закупочная процедура проводится на весь следующий год.