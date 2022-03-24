Париж, , 10:24 — REGNUM Многие жители Афганистана, эвакуированные во Францию более шести месяцев назад, до сих пор переживают психологические расстройства. Об этом, как сообщает Le Figaro, предупреждает неправительственная организация Human Rights Watch.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Власти Франции начали операцию «Апаган» по эвакуации и обеспечению безопасности более 3000 человек, в том числе 2630 беженцев из Афганистана. В отчете организации говорится, что, поскольку эвакуированные граждане были разбросаны по всей стране, некоторые смогли быстро получить доступ к службам охраны психического здоровья, в то время как другие изо всех сил пытались найти необходимую им помощь.

Кроме того, просители убежища не получили доступ к полному медицинскому страхованию в течение первых трех месяцев пребывания во Франции, что часто представляет собой серьезное препятствие для доступа к услугам по охране психического здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за «освобождение» заморских территорий страны путем инвестирования в школы, здравоохранение и развитие «продовольственной и энергетической автономии» для борьбы с безработицей.

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