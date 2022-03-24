Чебоксары, 24 марта 2022, 10:24 — REGNUM В Чувашии 24 марта очередная сессия Госсовета республики началась с минуты молчания в память о земляках-военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Перед обсуждением основных вопросов повестки депутат Игорь Моляков («СР — Патриоты — За правду») предложил почтить память военнослужащих, которые погибли при проведении военной спецоперации России на Украине. По его словам, на похороны приходят тысячи людей.
Отметим, что первым вопросов повестки рассматривалось совместное заявлении депутатов парламента в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.
Подробнее: Госсовет Чувашии поддержал спецоперацию по защите Донбасса
Россия признала ЛНР и ДНР, начав по их просьбе военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Владимир Путин пояснял, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, подчёркнув, что Россия не намерена оккупировать территорию Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял о четырёх уроженцах республики, погибших на Украине во время российской военной спецоперации.
Читайте ранее в этом сюжете: Погибших на Украине чувашских военных будут хоронить на мемориальной аллее