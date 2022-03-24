Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чувашии 24 марта очередная сессия Госсовета республики началась с минуты молчания в память о земляках-военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минута молчания в Госсовете Чувашии в память о военнослужащих из республики, погибших во время спецоперации на Украине Cap.ru

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Перед обсуждением основных вопросов повестки депутат Игорь Моляков («СР — Патриоты — За правду») предложил почтить память военнослужащих, которые погибли при проведении военной спецоперации России на Украине. По его словам, на похороны приходят тысячи людей.

«Я предлагаю, уважаемые коллеги, почтить память [погибших] воинов минутной молчания и вставанием», — предложил Игорь Моляков.

«Объявляется минута молчания», — поддержал спикер Госсовета Леонид Черкесов («Единая Россия»).

Отметим, что первым вопросов повестки рассматривалось совместное заявлении депутатов парламента в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял о четырёх уроженцах республики, погибших на Украине во время российской военной спецоперации.

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