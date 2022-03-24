Мельбурн, Австралия, , 10:25 — REGNUM 24 марта теневой казначей штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэвид Дэвис принес публичные извинения за свои выходки на вечеринке 19 марта, признав, что они были вызваны употреблением слишком большого количества алкоголя. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Алкоголь

Высокопоставленный депутат от Либеральной партии Австралии выразил раскаяние после того, как ранее газета The Age написала, что четыре человека, которые также присутствовали на мероприятии, заявили, что Дэвис был пьян и заставлял людей чувствовать себя некомфортно, потому что приставал к окружающим.

Выступая перед парламентом 24 марта, Дэвис признал, что совершил ошибку.

«Ясно, что я поступил неправильно в субботу вечером, и я извинился за это. Я очень раскаиваюсь … Я слишком много выпил, и это было ошибка», — заявил депутат.