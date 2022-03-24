Москва, 24 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Процедура выплат на детей от 8 до 17 лет для граждан будет привычной. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«Скажу о выплате на детей от 8 до 17 лет, заявления на которых будут приниматься с 1 мая, а расчётный период — с 1 апреля. Для граждан процедура будет привычной, аналогичной по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Для получения выплаты на Госуслугах будет возможность подачи заявления. Дополнительных пакетов документов не потребуется», — сказал Котяков.

По его словам, лишь в отдельных случаях гражданам предстоит представить документы, если они претендуют на исключение из общих правил.

Котяков также отметил, что заявление можно будет подать «и через МФЦ, и через Пенсионный фонд»: «Потенциальное число претендентов — 5,1 млн».