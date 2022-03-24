Веллингтон, , 10:26 — REGNUM Новая Зеландия ежегодно будет принимать 150 беженцев, находящихся в центрах временного содержания на территории Австралии. Об этом 24 марта сообщил телеканал Nine News.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В совместном заявлении министра внутренних дел Австралии Карен Эндрюс и министра по делам иммиграции Новой Зеландии Криса Фаафои говорится, что правительства двух стран согласовали план переселения беженцев, рассчитанный на три года. В свою очередь министр Эндрюс ясно дала понять, что сделка распространяется только на беженцев, которые в настоящее время находятся под стражей в Австралии, а не на будущих просителей убежища.

«Эта договоренность не распространяется на тех, кто попытается нелегально прибыть в Австралию морским путем … Австралия занимает решительную позицию, в соответствии с которой нелегальные мигранты, прибывающие по морю, не будут здесь жить на постоянной основе», — говорится в заявлении Эндрюс.

Отмечается, что беженцы, которых отправят в Новую Зеландию, будут распределятся по квоте Верховного комиссара ООН по делам беженцев.