Сеул, 24 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь призвал к проведению встречи с избранным президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника действующего президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Глава государства заявил, что для организации встречи с избранным президентом не нужны какие-либо предварительные консультации или условия. Он призвал Юн Сок Ёля самостоятельно принять решение, не прислушиваясь к окружению.

Напомним, что действующий президент должен был встретиться с избранным главой государства 16 марта, однако встреча не состоялась.

По мнению экспертов, в ходе рабочих консультаций стороны не договорились по вопросу помилования экс-президента страны Ли Мён Бака.

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