Барнаул, , 10:21 — REGNUM Вслед за сахаром на фоне небывалого покупательского ажиотажа в Алтайском крае вновь взлетела цена на гречиху. Как сообщает ИД «Алтапресс» со ссылкой на данные мониторинга цен на продукцию растениеводства Центра сельхозконсультирования Алтайского края, самая популярная в Алтайском крае сельхозкультура за две недели прибавила в цене сразу 3,5 тыс. рублей и в среднем стоит 53,5 тыс. рублей за тонну.

Гречиха Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Максимальная цена уже доходит до 55 тыс. рублей. Сами производители круп отмечают спрос на гречку со стороны оптовых компаний, которые опасаются возможных перебоев с поставками, поэтому стараются сформировать запас.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года известие о существенном (более 100 рублей за пачку) подорожании гречки в Алтайском крае — регионе, который обещал накормить ею всю страну — спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди полагают, что дело не только в инфляции.

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Тем временем, пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края, который традиционно считается житницей России, в условиях введения антироссийских санкций оказались заложниками ситуации и вынуждены поднимать цены на свою продукцию: цена на муку, сахар и другие продукты растут каждую неделю, а помощь власти региона оказывают посредственную.

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