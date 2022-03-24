Салехард, , 10:20 — REGNUM На Ямале стартовала регистрация на традиционное массовое восхождение на горный массив Рай-Из. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

У подножия Рай-Из Пресс-служба губернатора ЯНАО

На массовое восхождение нужно записаться на сайте ray-iz.visityamal.ru. И 200 участников смогут преодолеть восьмикилометровый маршрут на высоту 868 метров над уровнем моря. Старт запланирован на 9 апреля из Салехарда.

Восхождение на Рай-Из традиционно бесплатное. Но придётся заплатить за доставку до подножия горы — 4500 рублей как для взрослых, так и для детей с 14 лет.

Восхождение не требует специальной подготовки, к участию допускаются совершеннолетние, не имеющие медицинских противопоказаний, с детьми от 14 лет обязательно наличие сопровождающего. При себе необходимо иметь личное снаряжение, одежду и обувь для комфортного нахождения в зимних природных условиях гор.

Безопасность на маршруте обеспечат опытные сотрудники «Ямалспаса».

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