Канберра, , 10:23 — REGNUM 24 марта первая ракетка мира по теннису Эшли Барти поделилась на пресс-конференции с журналистами, что она с нетерпением ждет «следующей главы в жизни в роли Эшли Барти как человека, а не спортсмена». Более подробно о ее планах рассказал телеканал Nine News.

Эшли Барти (сс) Carine06

Напомним, что сутками ранее теннисистка заявила о завершении своей карьеры. По ее словам, не существует идеального времени для принятия такого решения, но все она его сделала. Впрочем, спорт она покидать не собирается.

«Я навсегда буду связана с теннисом, я никогда не перестану любить этот вид спорта … Я просто не буду делать это в эгоистичной манере, чтобы попытаться продвинуться по карьерной лестнице», — заявила Барти.

Теннисистка также заявила, что в дальнейшем намерена связать свою деятельность помощи австралийским аборигенам, поскольку она сама является потомком коренного населения континента.