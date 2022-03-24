Москва, 24 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Правительство РФ выполняет все обязательства социального характера в полном объёме. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Правительство в полном объёме выполняет обязательства социального характера. Индексация всех выплат, связанных с инфляцией или ростом прожиточного минимума, была проведена», — сказал Котяков.

По его словам, перечень мер социальной поддержки постепенно расширяется, в том числе и на те категории, которые ранее её не получали: «Я говорю о выплатах семьям с детьми до 17 лет. Ежемесячной поддержкой охвачены порядка шести миллионов семей от 0 до 17 лет».

Котяков напомнил, что 1 июля 2021 года были введены решения по поддержке женщин, вставших на учёт на ранних сроках беременности: «Также с 1 января 2021 года было введено пособие для семей с родителями-одиночками».