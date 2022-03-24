Москва, 24 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сотрудничество с российским лыжником, трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым прекратил немецкий бренд перчаток Kinetixx. Об этом 24 марта сообщает VG.

(сс)Granada Александр Большунов

Менеджер по маркетингу Kinetixx Хельмут Ханус заявил, что не доволен действиями Большунова, который принимал участие в митинге-концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

По мнению менеджера, это решение было безумным и глупым. Он заявил, что не понимает, были ли спортсмены вынуждены сделать это или обмануты, или не знают, что происходит «на самом деле».

При этом он не допустил мысли, что кто-то может делать выбор не из меркантильных интересов, а искренне и в поддержку своей страны.

Отмечается, что у Kinetixx были соглашения с Большуновым, а также с Федерацией лыжного спорта России и некоторыми биатлонистами. Они были расторгнуты из-за спецоперации по освобождению Украины от фашистов.