Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали молодого мужчину, который пытался реабилитировать изменника Родины Андрея Власова, перешедшего на сторону фашисткой Германии в годы Великой Отечественной войны. Об этом 24 марта сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

20-летний петербуржец, подрабатывающий частным экскурсоводом, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в своей квартире на Малом проспекте Петроградской стороны. По предварительным данным, в мае 2020 года он подал заявку на сайт «Бессмертного полка» о включении Власова в список героев Великой Отечественной войны. Напомним, в 1946 году Власов был казнен по решению советского суда, так как в 1942 году перешел на сторону фашистских захватчиков.

«Следствие уверено, что Власова за своего воевавшего родственника юный петербуржец выдавал через свой профиль в «ВКонтакте», находясь в это время в родительской квартире на Седова», — говорится в сообщении.

Следственный комитет 22 марта возбудил дело по статье 354.1 УК РФ. Отметим, это второе уголовное дело за минувшую неделю, возбужденное по статье о реабилитации нацизма.

Ранее суд заключил поместил под домашний арест 23-летнего нижегородца, который в 2020 году разместил на сайте «Бессмертного полка» портрет Степана Бандеры, лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев.