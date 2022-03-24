Рим, , 10:30 — REGNUM Исполнительница Вера Брежнева подтвердила информацию о том, что несколько недель назад она уехала из России. Певица написала пост на эту тему в своих соцсетях.

Вера Брежнева Скриншот видео на YouTube

Брежнева заявила, что почти месяц занимается волонтёрской деятельностью за границей. Однако она опровергла информацию, что находится в Польше — по словам певицы, она расположилась в Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вера Брежнева сортирует гуманитарную помощь для украинских беженцев на одном из складов. Изначально пользователи предположили, что певица занимается этим в Люблине (Польша), однако Брежнева уточнила своё местоположение.

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