Рим, 24 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Исполнительница Вера Брежнева подтвердила информацию о том, что несколько недель назад она уехала из России. Певица написала пост на эту тему в своих соцсетях.

Скриншот видео на YouTube Вера Брежнева

Брежнева заявила, что почти месяц занимается волонтёрской деятельностью за границей. Однако она опровергла информацию, что находится в Польше — по словам певицы, она расположилась в Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вера Брежнева сортирует гуманитарную помощь для украинских беженцев на одном из складов. Изначально пользователи предположили, что певица занимается этим в Люблине (Польша), однако Брежнева уточнила своё местоположение.