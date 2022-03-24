Мурманск, 24 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Более 201 тысячи жителей Мурманской области подлежат ревакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

«Сейчас задача номер один — поддерживать достигнутый в регионе коллективный иммунитет с помощью своевременной ревакцинации через шесть месяцев. Поэтому призываю руководителей крупных предприятий, организаций, учреждений, коллективов организовать с медорганизациями явку работников в прививочные пункты, либо пригласить выездные бригады. В регионе все виды вакцин есть в наличии в достаточном количестве», — подчеркнул министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как сообщало ИА REGNUM, назальной вакциной от коронавирусной инфекции рекомендовано будет прививаться раз в шесть месяцев.