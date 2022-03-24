Пекин, 24 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Китайский орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» передал на Землю изображения Марса высокого разрешения, показывающие пыльные бури на поверхности планеты, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

JPL — NASA Поверхность Марса

Опубликованные Национальным космическим управлением Китая новые снимки с разрешением 0,5 метра были сделаны камерой зонда, который работает на орбите в течение 609 дней на расстоянии 277 млн км от Земли. Следы, оставленные марсоходом «Чжужун», видны на фотографиях. За 306 марсианских дней службы марсоход преодолел в общей сложности 1784 метра по планете.

«Чжужун» также сделал селфи с Марса. По сравнению со снимками, сделанными вскоре после того, как он спустился на планету, новые фотографии показали слой пыли, скопившийся на его поверхности.

Пыль может снизить энергоснабжение марсоходов. Китайские ученые специально разработали солнечное крыло марсохода, чтобы компенсировать снижение эффективности, вызванное пылевым слоем. Марсоход теперь обладает достаточной энергией для продолжения своих исследований на Марсе, говорится в заявлении китайского космического управления.

Орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» отслеживал активность пыли в северном полушарии Марса с конца января и отправил снимки региональных пыльных бурь в феврале. По данным администрации, в зоне досмотра ровера «Чжужун» не наблюдалось явной пыльной погоды.