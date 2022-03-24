Калуга, , 10:35 — REGNUM В Калужской области за счет всех источников финансирования в январе и феврале 2022 года построены 2002 квартиры общей площадью 195,8 тыс. кв. метров, или 171,5% к январю и февралю 2021 года, сообщает 24 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Населением за счет собственных и заёмных средств построено 1057 жилых домов общей площадью 140,2 тыс. кв. метров (71,6% всего введенного жилья по области, в январе — феврале 2021 года — 100%).

Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе и феврале 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области.

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