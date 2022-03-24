Уфа, 24 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. 125 рабочих мест для сотрудников с особенностями здоровья намерены обустроить в текущем году на предприятиях в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Отмечается, что на эти цели в регионе предусмотрено свыше 11 млн рублей.

Сообщается, что одно из крупнейших предприятий Башкирии по производству строительных материалов за счет субсидии из республиканского бюджета обустроила рабочие места и трудоустроила пять незанятых инвалидов. На эти цели организации было выделено 539 тысяч рублей.

Отмечается, что для стимулирования приема инвалидов на работу и сохранения их занятости в Башкирии реализуется три основных мероприятия: стажировка, создание и оснащение специальных рабочих мест, сохранение рабочих мест инвалидов в организациях, образованных общественными объединениями инвалидов. На все эти цели в 2022 году предусмотрено порядка 37 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать мультицентр социальной и трудовой интеграции.