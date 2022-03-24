Ташкент, 24 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В результате проводимых в Узбекистане реформ в целом планируется увеличить валовой внутренний продукт страны до 100 миллиардов долларов и ежегодный экспорт товаров до 30 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Доля частного сектора в ВВП достигнет 80%», — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что «мы стремимся к 2030 году сделать Узбекистан одной из стран мира со средним уровнем дохода».