Пекин, 24 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и НАТО, которым «принадлежит ключ к урегулированию конфликта» между Россией и Украиной, не предприняли никаких практических шагов для прекращения войны. Вместо этого они все ещё усиливают противоречия и эскалацию конфронтации, создавая препятствия для переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение высказали авторы статьи китайской газеты Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Вашингтон желает, чтобы конфликт не заканчивался, чтобы он мог максимально его использовать для получения геополитической выгоды. Другими словами, США стремятся извлечь выгоду из несчастья Украины», — считают политические обозреватели издания.

Может показаться, что США и Европа схожи в своих позиция по украинскому кризису, однако, как указывают авторы статьи, существенные различия продолжают усиливаться.

«В то время как Вашингтон одержим идеей затягивания российско-украинских переговоров, Европа хочет безопасности и стабильности. В Европе всё чаще слышны голоса, выражающие недовольство поставками Вашингтоном вооружений Украине», — отмечают аналитики.

Они подчёркивают, что «всё больше и больше европейцев понимают, что безрассудная отправка оружия на Украину ведёт в направлении, противоположном целям безопасности, которые они преследуют». Кроме того, ЕС приходится расплачиваться за масштабные санкции Белого дома против России.

«Вашингтон умеет устраивать шоу, под лозунгами демократии скрывая гегемонию. Усиливающийся конфликт между РФ и Украиной докажет, что США, по сути, — разжигатель войны», — указывается в публикации.

Авторы статьи считают, что российско-украинские столкновения — это «результат эскалации конфликта между Соединёнными Штатами и Россией».

«Если американская сторона действительно желает завершения «тяжких времён» для украинского народа, почему же тогда она отказывается напрямую общаться с Москвой и вместо этого занимается «согласованием» с Европой поставок оружия Украине и антироссийских санкций?» — задаются вопросом обозреватели.

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«Ответ ясен: США не хотят настоящих мирных переговоров. Вот почему можно увидеть такой абсурдный сценарий: несмотря на то, что Вашингтон знает, где находится выход из российско-украинского конфликта, он все ещё отчаянно стирает знак с надписью «Проезд запрещён» в конце тупика», — заключают авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вашингтон оказывает активную поддержку Киеву, поставляя на Украину новые партии вооружения, и пакетами вводя санкции против Москвы.