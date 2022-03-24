Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Из-за нестабильной экономической обстановки девелоперы Санкт-Петербурга пока решили приостановить ряд новых строительных проектов. Об этом 23 марта сообщили эксперты в сфере строительства, передаёт РБК.

Алексей Колчин ИА REGNUM Стройка идёт

Под приостановку попадают те проекты, для которых пока ищут финансирование, или же находящиеся на нулевом этапе строительства. Девелоперы будут готовы продолжить реализацию проектов, когда ситуация на рынке стабилизируется.

Строительные работы сейчас осложняются сейчас из-за целого ряда факторов. К ним относится девальвация рубля, увеличивающийся дефицит строительных материалов и проблемы в логистике.

Вывод новостроек на продажу тормозит необходимость корректировки стоимости жилья ввиду изменившегося спроса и ипотечных предложений. С конца февраля по начало марта 2022 года вывод жилья на продажу в Петербурге сократился на 7,5 тыс. позиций.

Чем хуже будет экономическая обстановка, тем меньше шансов, что девелоперы будут выводить на рынок новые проекты. Это приведёт к сокращению предложения на рынке недвижимости, отмечают эксперты отрасли.