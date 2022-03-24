Мирзиёев рассказал об усилиях Узбекистана в сфере экономики
Ташкент, 24 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Усилия Узбекистана в сфере экономики за последние пять лет дают положительные результаты. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.
«Это подтверждается тем, что в первые годы наших реформ среднегодовой рост нашей экономики составлял 5%, а в промышленности — 8%. Наши золотовалютные резервы выросли с 27 миллиардов долларов до 35 миллиардов долларов», — сказал президент.
По его словам, даже в 2020 году, когда разрасталась пандемия коронавирусной инфекции, сохранялась положительная динамика роста ВВП, а в 2021 году темпы его роста превысили 7% — признак правильного выбора реформ и, это побуждает нас к новым практическим целям.