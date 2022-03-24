Ташкент, 24 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Усилия Узбекистана в сфере экономики за последние пять лет дают положительные результаты. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

«Это подтверждается тем, что в первые годы наших реформ среднегодовой рост нашей экономики составлял 5%, а в промышленности — 8%. Наши золотовалютные резервы выросли с 27 миллиардов долларов до 35 миллиардов долларов», — сказал президент.

По его словам, даже в 2020 году, когда разрасталась пандемия коронавирусной инфекции, сохранялась положительная динамика роста ВВП, а в 2021 году темпы его роста превысили 7% — признак правильного выбора реформ и, это побуждает нас к новым практическим целям.