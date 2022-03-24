Донецк, 24 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 504 человека, сообщили 24 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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В штабе рассказали, что с 8:00 23 марта до 8:00 24 марта в пункт оказания помощи населению «Безыменное» эвакуировано 504 человека, в том числе 130 детей. Всего с 5 марта в пункте, организованном МЧС ДНР, было принято 5125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе остаётся до 150 тыс. человек.