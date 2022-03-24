Усолье-Сибирское, Иркутская область, 24 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту ЧП на предприятии по добыче и переработке соли в Усолье-Сибирском 19 марта, где пострадали двое рабочих.

Znaikak.ru Кипяток

По данным территориального СУ СК РФ, при размывке автоматизированной системы управления технологическим процессом в отделении по выварке соли, двое работников попали под кипяток. 29-летний мужчина скончался в реанимации, а 34-летний находится в стационаре.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения тяжести вреда здоровья пострадавших работников, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усолье-Сибирском ликвидированы все двенадцать опасных скважин рассолопромысла. Работы на площадке бывшего «Химпрома» ФГУП «Федеральный экологический оператор», определенный правительством России как единый исполнитель работ, начал в 2020 году.

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