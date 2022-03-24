В Японии заявили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
Токио, 24 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Власти КНДР провели запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 24 марта сообщила береговая охрана Японии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Межконтинентальная баллистическая ракета
В ведомстве уточнили, что ракета может упасть внутри экономической зоны Японии. Предположительный район падения находится в районе северной префектуры Аомори.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта КНДР осуществила четыре предполагаемых выстрела в сторону Желтого моря из реактивных систем залпового огня.